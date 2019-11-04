حبيب: لربما يفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية شهر أو شهران

خاص دنيا الوطن- صلاح سكيكقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب،: إنه لربما يفصل ما بين الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، فترة شهر أو شهرين.وأوضح حبيب لـ"دنيا الوطن"، أن غالبية الفصائل، أكدت على ضرورة عقد لقاء وطني قيادي مُقرر، قبل إجراء الانتخابات، حتى يكون هنالك توافق وطني قبل الانتخابات، وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض العملية الانتخابية.وأضاف: "نحن في حركة الجهاد الإسلامي، موقفنا ثابت من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولن نُشارك بها، وإنما سنشارك بالمجلس الوطني".وأشار إلى أن حركته، أكدت على مسألة إجراء الانتخابات في القدس، وهذه قضية حيوية، لأن الصراع الحالي على موضوع القدس.