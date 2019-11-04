مصرع 17 شخصاً جراء تحطم أتوبيس وسقوطه في نهر بنيبال



ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، عن المسؤول البارز بالشرطة مادهاف كافل، قوله: "إن الحافلة كانت مكتظة بالأشخاص العائدين إلى قراهم بعد الاحتفال بمهرجان (تيهار) الشهير"، مشيراً إلى أنه فيما يبدو أن الحافلة كانت تواجه مشكلة ميكانيكية قبل انزلاقها على أحد الطرق السريعة، وسقوطها في نهر "سنكوشي".



وحسب المسؤول، فقد وقع الحادث على بعد حوالى 120 كيلومتراً شرق العاصمة النيبالية كاتماندو.



يشار إلى أن حوادث الطرق من الأمور الشائعة في نيبال، ويرجع ذلك إلى عدم صيانة المركبات والطرق، وسوء حالتها.

لقي 17 شخصاً مصرعهم، فيما أصيب 50 آخرون، صباح اليوم الاثنين، وذلك في حادث تحطم أتوبيس، وسقوطه في أحد الأنهاء في نيبال، بحسب ما أعلنه مسؤول بالشرطة.