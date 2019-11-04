عاجل

  • المالية: صرف كامل رواتب الموظفين عن شهر 10 وباقي مستحقات شهر 7 اليوم

دولي

مصرع 17 شخصاً جراء تحطم أتوبيس وسقوطه في نهر بنيبال

مصرع 17 شخصاً جراء تحطم أتوبيس وسقوطه في نهر بنيبال
رام الله - دنيا الوطن
لقي 17 شخصاً مصرعهم، فيما أصيب 50 آخرون، صباح اليوم الاثنين، وذلك في حادث تحطم أتوبيس، وسقوطه في أحد الأنهاء في نيبال، بحسب ما أعلنه مسؤول بالشرطة.

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، عن المسؤول البارز بالشرطة مادهاف كافل، قوله: "إن الحافلة كانت مكتظة بالأشخاص العائدين إلى قراهم بعد الاحتفال بمهرجان (تيهار) الشهير"، مشيراً إلى أنه فيما يبدو أن الحافلة كانت تواجه مشكلة ميكانيكية قبل انزلاقها على أحد الطرق السريعة، وسقوطها في نهر "سنكوشي".

وحسب المسؤول، فقد وقع الحادث على بعد حوالى 120 كيلومتراً شرق العاصمة النيبالية كاتماندو.

يشار إلى أن حوادث الطرق من الأمور الشائعة في نيبال، ويرجع ذلك إلى عدم صيانة المركبات والطرق، وسوء حالتها.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يتهم الشرطة الإسرائيلية والنيابة بحياكة ملفات

نتنياهو يتهم الشرطة الإسرائيلية والنيابة بحياكة ملفات

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إثيوبيا لـ 86 ورئيس الوزراء يُحذر

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إثيوبيا لـ 86 ورئيس الوزراء يُحذر

ترامب يثق بانتصاره بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

ترامب يثق بانتصاره بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

شاهد: حريق ضخم بمركز لعلم الفلك في تركيا

شاهد: حريق ضخم بمركز لعلم الفلك في تركيا

إيران.. اعتقال رئيس الهلال الأحمر بتهمة السرقة والفساد المالي

إيران.. اعتقال رئيس الهلال الأحمر بتهمة السرقة والفساد المالي

مقتل تسعة جنود أفغان في هجوم لمقاتلي طالبان شمال شرقي البلاد

مقتل تسعة جنود أفغان في هجوم لمقاتلي طالبان شمال شرقي البلاد

بينت: جولة انتخابات ثالثة يعني انهيار اليمني والحكومة ستكون يسارية بالكامل

بينت: جولة انتخابات ثالثة يعني انهيار اليمني والحكومة ستكون يسارية بالكامل

(يسرائيل هيوم): الأمم المتحدة تطلب بدائل لـ &#34;أونروا&#34;

(يسرائيل هيوم): الأمم المتحدة تطلب بدائل لـ "أونروا"

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 2000 دونم من بيت لحم

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 2000 دونم من بيت لحم

صيدم: الإرادة الفلسطينية أقوى وأعتى من الغطرسة الإسرائيلية

صيدم: الإرادة الفلسطينية أقوى وأعتى من الغطرسة الإسرائيلية

الإحصاء الفلسطيني يُنظّم ورشة تدريبية حول البيانات الوصفية لمؤشرات التنمية المستدامة (SDGs)

الإحصاء الفلسطيني يُنظّم ورشة تدريبية حول البيانات الوصفية لمؤشرات التنمية المستدامة (SDGs)

دُفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة يزورون أبناءهم بسجن (نفحة)

دُفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة يزورون أبناءهم بسجن (نفحة)

داخلية غزة: بدء المقابلات الشخـصية للمتقدمين لوظيفة أفراد

داخلية غزة: بدء المقابلات الشخـصية للمتقدمين لوظيفة أفراد

وزيرة المرأة تُؤكد الحرص على التعاون المشترك مع جامعة غزة

وزيرة المرأة تُؤكد الحرص على التعاون المشترك مع جامعة غزة

بحضور أبو سيف وعريقات.. وزارة الثقافة تحيي مئوية ميلاد حيدر عبد الشافي

بحضور أبو سيف وعريقات.. وزارة الثقافة تحيي مئوية ميلاد حيدر عبد الشافي

وزيرة المرأة تُثّمن قرار الرئيس رفع سن الزواج وفتح حسابات مصرفية للأبناء

وزيرة المرأة تُثّمن قرار الرئيس رفع سن الزواج وفتح حسابات مصرفية للأبناء

منوعات

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ&#34;الهوت شورت&#34;

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ"الهوت شورت"

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

أول تعليق لسمية الخشاب على اعتذار طليقها بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

أول تعليق لسمية الخشاب على اعتذار طليقها بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

هاني رمزي يُفاجئ جمهوره بخسارته الكثير من وزنه

هاني رمزي يُفاجئ جمهوره بخسارته الكثير من وزنه

ريم غزالي مُصابة بورم سرطانيّ.. وشقيقتها سلمى تغلقُ التعليقات

ريم غزالي مُصابة بورم سرطانيّ.. وشقيقتها سلمى تغلقُ التعليقات

نجلاء بدر: أتمنى حذف هذا المشهد من أعمالي

نجلاء بدر: أتمنى حذف هذا المشهد من أعمالي

لقاء طريف بين عمرو أديب وأسطورة المصارعة هالك هوجان

لقاء طريف بين عمرو أديب وأسطورة المصارعة هالك هوجان

فنانة أمريكية تحضر للرياض للقاء هذا الفنان السعودي وتعلق: ساعدوني لمقابلته

فنانة أمريكية تحضر للرياض للقاء هذا الفنان السعودي وتعلق: ساعدوني لمقابلته

بعد ترحيلها من لبنان.. تحذير لإنجي خوري من تجاوز الخطوط الحمراء بالإمارات

بعد ترحيلها من لبنان.. تحذير لإنجي خوري من تجاوز الخطوط الحمراء بالإمارات

السجن 3 سنوات للفنانة المصرية سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

السجن 3 سنوات للفنانة المصرية سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

عربي

المتظاهرون اللبنانيون يعاودون إقفال الطرقات في عدة مناطق

المتظاهرون اللبنانيون يعاودون إقفال الطرقات في عدة مناطق

سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع عسكرية لحكومة الوفاق الوطني

سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع عسكرية لحكومة الوفاق الوطني

قتلى وجرحى من المتظاهرين العراقيين أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء

قتلى وجرحى من المتظاهرين العراقيين أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء

تحقيق جديد مع عُمر البشير بـ &#34;انقلاب 1989&#34;

تحقيق جديد مع عُمر البشير بـ "انقلاب 1989"