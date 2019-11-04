الإحصاء الفلسطيني يُنظّم ورشة تدريبية حول البيانات الوصفية لمؤشرات التنمية المستدامة (SDGs)





ونوهت زيدان، إلى أن هذه الورشة التدريبية، تأتي ضمن سياسة الإحصاء الفلسطيني في تعزيز التعاون المشترك والمساهمة في بناء القدرات الإحصائية للعاملين في الوحدات الإحصائية في المؤسسات الفلسطينية.



يشار إلى أن هذه الورشة، تشتمل على عدة مواضيع حول مؤشرات التنمية المستدامة، من ضمنها تعريف بالبيانات الوصفية ولماذا نهتم بها، وأنواع البيانات الوصفية، وأمثلة حول البيانات الوصفية، وإدارة البيانات الوصفية، ومبادئ صياغة البيانات الوصفية، ومراقبة جودة البيانات الإحصائية.





وحاضر في هذه الورشة السيد Sokol Vako من شعبة الأمم المتحدة للإحصاء (UNSD).



وتم تنفيذ الورشة من قبل الاحصاء الفلسطيني وبالتعاون مع شعبة الأمم المتحدة للإحصاء(UNSD) لمدة يومين يشارك بها مجموعة من موظفي الاحصاء الذين يعملون على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والمنهجيات والتصنيفات الإحصائية، والفنيين العاملين على جمع وتبويب وتصنيف البيانات خاصة تلك المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة أو المراقبة الإحصائية من المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.