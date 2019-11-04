سلوفينيا ترحب بالسياح من الشرق الأوسط للتعرف على صناعة زيت الزيتون

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رام الله - دنيا الوطن

تدعو سلوفينيا الزوار من الشرق الأوسط للانطلاق في رحلة مثيرة حول المناطق الريفية في الدولة لاكتشاف أنواع الزيتون وأشجارها المختلفة. وستمكنهم الرحلة من التعرف على أشهر أطباق الزيتون و زيوته خلال ترحالهم مع أفراد عائلة ليسياك الرائدة في صناعة زيت الزيتون في المنطقة.



وسيحظى الزوار بفرصة صنع خلطات زيت الزيتون الخاصة بهم وتذوق أنواع عديدة من خلطات الزيت المعروفة منذ أكثر من 300 عام وأشهى مأكولات شبه جزيرة استريا والتعرف على الاستخدامات العصرية للزيتون في الصناعة والتجميل، كما وسيتعرفون على مميزات الزيوت عالية الجودة وإمكانية تفريقها من الزيوت العادية خلال مدة الرحلة والتي ستستغرق كاملة ثلاث ساعات.



وسيكتشف المشاركون الكثير عن الزيتون وتاريخه في المنطقة خلال تجوالهم في بساتين الزيتون القديمة ومختبرات صناعة الزيوت ومحمية سترونيان الطبيعية، وسيحظون أيضاً بركوب السيارات الكلاسيكية المعاد تدويرها باستخدام أخشاب الزيتون، حيث أن هذه الأخشاب تركت بصماتها على سكان منطقة بريمورسكا و تركت آثرا في ذاكرة التاريخ. وبلا شك فإن ساحل سلوفينيا الباهر سيكون موضع الاهتمام الرئيسي لعشاق التصوير.



و تعد منطقة استريا في سلوفينيا منبعاً رئيسياً لزيت الزيتون الفاخر وذلك بسبب موقعها الكامن في أقصى شمال البحر الأبيض المتوسط حيث تساهم النسمات الباردة في تنمية الفوائد الغذائية للزيت. يمكن للسياح الانضمام إلى جولة تجريبية وتذوق مزيج من أصناف زيت استريا القديمة الموجودة منذ 300 عام