دُفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة يزورون أبناءهم بسجن (نفحة)











رام الله - دنيا الوطنأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن 20 شخصاً من أهالي الأسرى في قطاع غزة، توجهوا صباح اليوم الاثنين، لزيارة أبنائهم في (سجن نفحة).وأشارت اللجنة في تصريح لها، إلى أن طفلين من بين الأهالي الذين توجوا لزيارة 15 أسيراً في (سجن نفحة)، عبر حاجز بيت حانون/إيرز، شمال قطاع غزة.