داخلية غزة: بدء المقابلات الشخـصية للمتقدمين لوظيفة أفراد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية بقطاع غزة، عن بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة أفراد للعمل في الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية والأمن الوطني، الذين اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية بنجاح.
وأشارت الهيئة إلى أن المقابلات، ستكون ابتداءً من صباح غد الثلاثاء، الساعة 7:30 صباحاً في مقر المديرية العامة للتدريب غرب مدينة غزة.
ودعت الهيئة المتسابقين للاستعلام عن موعد وساعة إجراء المقابلة الشخصية من خلال الرابط الخاص بها، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية بغزة الإلكتروني.
وأهابت الهيئة بالمتسابقين الحضور للمقابلات بالزي المدني وقبل الموعد بنصف ساعة، مع اصطحاب بطاقة الهوية الشخصية.
أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية بقطاع غزة، عن بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة أفراد للعمل في الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية والأمن الوطني، الذين اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية بنجاح.
وأشارت الهيئة إلى أن المقابلات، ستكون ابتداءً من صباح غد الثلاثاء، الساعة 7:30 صباحاً في مقر المديرية العامة للتدريب غرب مدينة غزة.
ودعت الهيئة المتسابقين للاستعلام عن موعد وساعة إجراء المقابلة الشخصية من خلال الرابط الخاص بها، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية بغزة الإلكتروني.
وأهابت الهيئة بالمتسابقين الحضور للمقابلات بالزي المدني وقبل الموعد بنصف ساعة، مع اصطحاب بطاقة الهوية الشخصية.
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