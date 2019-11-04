وزيرة المرأة تُؤكد الحرص على التعاون المشترك مع جامعة غزة

رام الله - دنيا الوطنأعربت وزير شؤون المرأة، د. آمال حمد، عن سعادتها بالتمثيل النسبي للمرأة الفلسطينية، ضمن الكوادر الإدارية والأكاديمية في جامعة غزة، التي تحمل اسم جزء أصيل من الوطن الغالي فلسطين.وأكدت خلال زيارتها اليوم لجامعة غزة، على أهمية تعزيز دور الطاقات الشابة في مؤسسات المجتمع المدني، وكان في استقبالها رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور فريد القيق، والمهندس حسام العالول، رئيس مجلس إدارة الجامعة، والنائب الأكاديمي، الدكتور زياد الدماغ، وعمداء الكليات في الجامعة.ورحب القيق بالوزيرة، مثمناً دور وزارة شؤون المرأة المهم في خدمة المرأة الفلسطينية والبرامج والمشاريع التي تخدمها بشكل خاص، وتخدم المجتمع الفلسطيني بشكل عام.من جانبها أشادت حمد، بدور وجهود جامعة غزة الكبيرة لخدمة المسيرة التعليمية والمجتمع الفلسطيني، مؤكدةً حرص الوزارة على التعاون المشترك مع الجامعة بما يساهم في تطوير الجامعة، وتقديم أفضل الخدمات إلى الطلبة.والتقت بعدد من عمداء الكليات، واستمعت إلى أبرز الأنشطة والبرامج، وتجارب النجاح التي حققتها كلياتهم، واعدةً بأن تسخر كل طاقاتها وإمكانياتها لخدمة الجامعة وطلبتها وأنشطتها وبرامجها.بدوره، ثمن العالول، الزيارة القديرة لحمد، مؤكدًا حرص جامعة غزة على التعاون مع مختلف وزارات الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية، وتسخير كل إمكانيات وطاقات الجامعة لخدمة الحكومة الفلسطينية.يذكر، أن جامعة غزة، أكملت استعداداتها لإطلاق المؤتمر الدولي الأول، حول تمكين المرأة الفلسطينية، تحت رعاية حمد، والتي ساهمت بشكل كبير وأساسي في التعاون من أجل إطلاقه للخروج بأفضل النتائج التي تخدم المرأة الفلسطينية.وفي ختام الزيارة، قدم القيق للوزيرة حمد، درع الشكر والتقدير ولوحة فنية لمدينة القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، تقديراً وعرفاناً من جامعة غزة لها على هذه الزيارة.وأبدعت الطالبة المتميزة في قسم الإعلام بجامعة غزة نور نشوان، في إجراء مقابلة صحفية مع الوزيرة في ختام زيارتها إلى جامعة غزة، تحدثت خلالها عن انطباعها المميز عن جامعة غزة، وعن فعاليات إحياء اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.