وصول ملادينوف إلى قطاع غزة عبر حاجز (ايرز)

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رام الله - دنيا الوطن

وصل نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.



وأفاد المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون، أن ملادينوف، وصل على رأس وفد مرافق له إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.