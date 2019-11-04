مجلى: أقول للشباب الفلسطينى الأمل موجود و"اليأس مش في قاموس" أبناء شعبنا





وطالب مجلى الشعب الفلسطيني أن يستثمر العقول الفلسطينية التى تجلب المال الفلسطينى الخالص، مشيراً إلى المقولة الشهيرة المال الفلسطينى والعقل الفلسطينى يبنيان وطن حر.



وطالب الشباب الفلسطينى بعدم اليأس، موجهاً رسالة لهم أن الشعب الفلسطينى لم ولن يعرف اليأس، منهياً حديثه بتوجيه التحية لجميع أبناء شعبنا.







رام الله - دنيا الوطنقال مؤسس الكونغرس الفلسطينى الاقتصادي د.عدنان مجلي، في لقاء متلفز: إن جميع أنشطة مؤسسات وشركات مجلى تعمل بمسؤولية عالية وتقدم خدماتها لتصل جميع شرائح مجتمعنا الفلسطينى وأن تلك الشركات مسجلة قانونيه ولا تسعى لكسب التمويل الخارجي.