الصحة: اجراءات تتعلق بمرافقي المرضى.. صبحة: أي طبيب يعتدي على المريض (رح أقص رقبتو)

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة، تكاد تكون غريبة على أخلاق وقيم وعادات الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ألا وهي ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية، داخل المستشفيات من قبل بعض المرافقين للمرضى.

وكان آخر هذه الحوادث، الاعتداء على أحد الكوادر الطبية في احدى المستشفيات بمدينة نابلس، حيث أقدم مرافقو إحدى المريضات على الاعتداء على الطبيب بالضرب.

"دنيا الوطن" تواصلت مع وزارة الصحة الفلسطينية، ونقابة الأطباء، وناقشتهم حول ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية، وكيفية تعاملهم معها، وذلك عبر التقرير التالي: