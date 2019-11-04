نتنياهو يتهم الشرطة الإسرائيلية والنيابة بحياكة ملفات





وأضاف نتنياهو: "لقد قالوا جميعًا نفس الشيء، ظواهر تحدث للأسف في هاتين الهيئتين، اعتبارات غريبة، حياكة ملفات، وتسريبات مغرضة، جنائية وغير قانونية"، مضيفًا: "لقد انتقدوا ذلك، ما سمعته أنا- كان كل شيء تقريبًا سلسلة من هذه الاقتباسات: لا يوجد نظام محصن ضد النقد، ولا رئيس الوزراء الإسرائيلي".



وأضاف نتنياهو: "نحن دولة حرة، يمكن توجيه النقد للجميع؛ لذلك، أعتقد أنه ينبغي التمييز في النظام القضائي، هذا ليس لأنه يجب معارضة سلطة القانون، بل تأييد تطبيق القانون، وتم نشر استطلاعات رأي تؤكد أن غالبية كبيرة من المواطنين الإسرائيليين يوافقون على هذه الأمور".

رام الله - دنيا الوطنعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تصريحات وزير القضاء أمير أوحانا، الذي انتقد سلوك النيابة العامة في ملفات نتنياهو، وادعى أنها تقضي على السيرتين السياسية والعامة.وقال نتنياهو، في حفل أقيم في متحف أصدقاء إسرائيل في القدس، إن أوحانا نفسه نقل ما قاله كبار رجال القانون عن الشرطة والنيابة العامة.