عربي

سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع عسكرية لحكومة الوفاق الوطني

سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع عسكرية لحكومة الوفاق الوطني
رام الله - دنيا الوطن
استهدف سلاح الجو الليبي، التابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، مواقع عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس، ومطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري في بيان صحفي، وفق وكالة (سبوتنك): إن العمليات الجوية للقوات المسلحة العربية الليبية، استهدفت دشم للمسلحين بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس، ودشم بمطار الكلية الجوية بمصراتة.

وأضاف المسماري، أنه "من خلال المعلومات المتوفرة من أجهزه الاستخبارات التابعة لقواتنا المسلحة، تم رصد أماكن متفرقة في الجزء العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية، وكذلك بمطار الكلية الجوية في مدينة مصراتة، حيث أكدت مصادر الاستخبارات التابعة لنا بتحديد هذه الأماكن، والتي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة "، مشيراً إلى أن "هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة، وتخزين صواريخها".

وقال: "للتعامل مع هذا التهديد الأماكن التي تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة، وتخزين صواريخها، نفذت طائرات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ضربة جوية مزدوجة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية والكلية الجوية بمصراتة"، موضحاً أن الطائرات، أقلعت من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت، والقضاء على هذا التهديد".

وأكد المتحدث على أن "الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقه، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح". 

وأكد أنه "بفضل قدرات سلاح الجو الليبي، أصبحت السيادة الجوية كاملة لها نتيجة رفع قدراتها في الاستطلاع والاستهداف بدعم وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير حفتر".

أخبار ذات صلة

المتظاهرون اللبنانيون يعاودون إقفال الطرقات في عدة مناطق

المتظاهرون اللبنانيون يعاودون إقفال الطرقات في عدة مناطق

قتلى وجرحى من المتظاهرين العراقيين أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء

قتلى وجرحى من المتظاهرين العراقيين أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء

&#34;BDS المغرب&#34; تدعو لمقاطعة مؤتمر تشارك فيه إسرائيل

"BDS المغرب" تدعو لمقاطعة مؤتمر تشارك فيه إسرائيل

تحقيق جديد مع عُمر البشير بـ &#34;انقلاب 1989&#34;

تحقيق جديد مع عُمر البشير بـ "انقلاب 1989"

رئيس الوزراء المصري يكشف الأسباب الثلاثة لتمديد حالة الطوارئ بالبلاد

رئيس الوزراء المصري يكشف الأسباب الثلاثة لتمديد حالة الطوارئ بالبلاد

وزير الأوقاف السوداني يوجه دعوة ليهود بلاده ويستثي مغتصبي الأرض الفلسطينية

وزير الأوقاف السوداني يوجه دعوة ليهود بلاده ويستثي مغتصبي الأرض الفلسطينية

الاردن: انهاء اضراب العاملين بـ (أونروا) بعد رفع رواتبهم 100 دينار

الاردن: انهاء اضراب العاملين بـ (أونروا) بعد رفع رواتبهم 100 دينار

بعد اعترافات (أبو هارون).. إحباط هجوم في بغداد

بعد اعترافات (أبو هارون).. إحباط هجوم في بغداد

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

وزيرة المرأة تُثّمن قرار الرئيس رفع سن الزواج وفتح حسابات مصرفية للأبناء

وزيرة المرأة تُثّمن قرار الرئيس رفع سن الزواج وفتح حسابات مصرفية للأبناء

المطران عطا الله حنا: ظاهرة انتشار جرائم القتل بأراضي 48 مُقلقة ومُحزنة

المطران عطا الله حنا: ظاهرة انتشار جرائم القتل بأراضي 48 مُقلقة ومُحزنة

مستوطنون يسرقون الزيتون من أراضي قريوت جنوب نابلس

مستوطنون يسرقون الزيتون من أراضي قريوت جنوب نابلس

إصابة سبعة مواطنين في حادث سير قرب بيت لحم

إصابة سبعة مواطنين في حادث سير قرب بيت لحم

عيب خُلقي بالقولون يُعذبه نفسياً وجسدياً.. الطفل حمزة يُناشد الرئيس علاجه بالخارج

عيب خُلقي بالقولون يُعذبه نفسياً وجسدياً.. الطفل حمزة يُناشد الرئيس علاجه بالخارج

محمد دحلان يُهاجم أردوغان: لديه هوس بـ &#34;خلافة المسلمين&#34;

محمد دحلان يُهاجم أردوغان: لديه هوس بـ "خلافة المسلمين"

مواطن يحرم أطفاله الأربعة من المدرسة بعد قطع راتبه &#34;الجريح&#34;.. مناشدة للرئيس

مواطن يحرم أطفاله الأربعة من المدرسة بعد قطع راتبه "الجريح".. مناشدة للرئيس

طقس الاثنين: أجواء صافية بوجه عام وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس الاثنين: أجواء صافية بوجه عام وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

منوعات

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ&#34;الهوت شورت&#34;

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ"الهوت شورت"

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

أول تعليق لسمية الخشاب على اعتذار طليقها بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

أول تعليق لسمية الخشاب على اعتذار طليقها بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

هاني رمزي يُفاجئ جمهوره بخسارته الكثير من وزنه

هاني رمزي يُفاجئ جمهوره بخسارته الكثير من وزنه

ريم غزالي مُصابة بورم سرطانيّ.. وشقيقتها سلمى تغلقُ التعليقات

ريم غزالي مُصابة بورم سرطانيّ.. وشقيقتها سلمى تغلقُ التعليقات

نجلاء بدر: أتمنى حذف هذا المشهد من أعمالي

نجلاء بدر: أتمنى حذف هذا المشهد من أعمالي

لقاء طريف بين عمرو أديب وأسطورة المصارعة هالك هوجان

لقاء طريف بين عمرو أديب وأسطورة المصارعة هالك هوجان

فنانة أمريكية تحضر للرياض للقاء هذا الفنان السعودي وتعلق: ساعدوني لمقابلته

فنانة أمريكية تحضر للرياض للقاء هذا الفنان السعودي وتعلق: ساعدوني لمقابلته

بعد ترحيلها من لبنان.. تحذير لإنجي خوري من تجاوز الخطوط الحمراء بالإمارات

بعد ترحيلها من لبنان.. تحذير لإنجي خوري من تجاوز الخطوط الحمراء بالإمارات

السجن 3 سنوات للفنانة المصرية سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

السجن 3 سنوات للفنانة المصرية سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

عربي

المتظاهرون اللبنانيون يعاودون إقفال الطرقات في عدة مناطق

المتظاهرون اللبنانيون يعاودون إقفال الطرقات في عدة مناطق

سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع عسكرية لحكومة الوفاق الوطني

سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع عسكرية لحكومة الوفاق الوطني

تحقيق جديد مع عُمر البشير بـ &#34;انقلاب 1989&#34;

تحقيق جديد مع عُمر البشير بـ "انقلاب 1989"

رئيس الوزراء المصري يكشف الأسباب الثلاثة لتمديد حالة الطوارئ بالبلاد

رئيس الوزراء المصري يكشف الأسباب الثلاثة لتمديد حالة الطوارئ بالبلاد