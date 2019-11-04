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قتلى وجرحى من المتظاهرين العراقيين أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء

قتلى وجرحى من المتظاهرين العراقيين أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء: إن عدداً من المتظاهرين العراقيين سقطوا ما بين قتيل وجريح، وذلك خلال صدامات مع قوات الأمن أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء.

وأوضحت الوكالة، أن متظاهرين قاموا بإحراق البوابة الخارجية للقنصلية الإيرانية في كربلاء، ما أدى إلى وقوع صدامات بين قوات الأمن المكلفة بحماية القنصلية والمتظاهرين، مشيرةً إلى أن الصدامات أدت إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى من المتظاهرين، لم يعرف عددهم بعد.

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد دعا إلى استئناف الحياة الطبيعية، وفتح أبواب المدارس والجامعات، على أن تستمر التظاهرات.

وقال عبد المهدي، إنه جرى تكليف لجنة للتحقيق نوعية تسليح قوات الأمن العراقي، التي تتعامل مع الاحتجاجات الدائرة منذ أوائل الشهر الماضي، للمطالبة باستقالة الحكومة وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، مشيراً إلى أن عناصر خارجة عن القانون تشوه الطابع السلمي للاحتجاجات.

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة، شارك فيها عشرات آلاف تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية، ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم الدولة، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد.

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