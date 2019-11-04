مستوطنون يسرقون الزيتون من أراضي قريوت جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أقدم مستوطنون، اليوم الاثنين، على سرقة ثمار الزيتون من أراضي بلدة قريوت جنوب نابلس.



وقالت مصادر محلية: "إن مزارعي القرية، اكتشفوا سرقة محصول الزيتون في الأراضي المحاذية لمستوطنة (عيليه)"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضافت المصادر: "إن المستوطنين وضعوا قضبان حديد كعوائق من أجل منع وصول المركبات إلى الأراضي في المنطقة".



يذكر، أن الأراضي الزراعية المحاذية للمستوطنات في قرى جنوب نابلس، تتعرض لسرقة محصول الزيتون بشكل شبه يومي.