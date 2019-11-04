إصابة سبعة مواطنين في حادث سير قرب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب سبعة مواطنين، مساء أمس الأحد، في حادث تصادم بين مركبتين، وقع على مفترق بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.



وأفاد شهود عيان، بأن طواقم الهلال الأحمر، قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم لمستشفى الميزان في مدينة الخليل، حيث وصفت إصاباتهم بالمتوسطة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).