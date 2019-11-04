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"BDS المغرب" تدعو لمقاطعة مؤتمر تشارك فيه إسرائيل

"BDS المغرب" تدعو لمقاطعة مؤتمر تشارك فيه إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت "الحملة المغربية لمقاطعة إسرائيل"، إلى مقاطعة مؤتمر شبابي، لاحتمالية مشاركة إسرائيل في فعالياته، مشيرةً إلى أن الدورة الخامسة لمنتدى القادة الشباب المزمع تنظيمه في مدينة الصويرة، منتصف الشهر الجاري، يُحتمل أن تشهد مشاركة إسرائيلية، بعد أن وجّهت السفارة الفرنسية دعوة لإسرائيل لإشراكها في المنتدى.

واعتبرت الجمعية، التي تعرف اختصارًا باسم "BDS المغرب" أن "المشاركة في هذا المنتدى يشكل تطبيعًا واضحًا ومحاولة لإظهار دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي وكأنها شريك طبيعي في منتدى يعقد بالمغرب"، وفق (الأناضول) التركية.

وأضافت: أن "غالبية الشعب المغربي يرفض التطبيع مع إسرائيل بشكل مطلق"، موجهة الانتقاد لمنح السفارة الفرنسية نفسها حق دعوة إسرائيل للمشاركة بالمنتدى. 

كما استنكرت دعوة السفارة "لشبان إسرائيليين في سن الخدمة العسكرية ضمن جيش احتلال يمارس يوميّا جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني"، إلى الأراضي المغربية.

ودعت سفارة فرنسا بإسرائيل الشباب الإسرائيلي ممّن يتراوح أعمارهم ما بين (18 و25 عامًا) إلى تقديم ترشّحاتهم من أجل المشاركة في الدورة الخامسة لمنتدى القادة الشباب، وفق الموقع الإلكتروني للسفارة الفرنسية لدى المغرب.

ومنتدى القادة الشباب ستنظمه السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي بالمغرب ما بين 15-17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، للعام الخامس على التوالي في مدينة الصويرة، شمالي المملكة المغربية. ويهدف المنتدى إلى إشراك الشباب في تحمل المسؤولية، وفتح نقاش حول دور الشباب في التنمية، ومشاركتهم في الشأن السياسي.

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