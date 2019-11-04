عيب خُلقي بالقولون يُعذبه نفسياً وجسدياً.. الطفل حمزة يُناشد الرئيس علاجه بالخارج





يتحمل الطفل آلاماً أكبر من عمره، فهو يُعاني من سلس في البراز، وإمساك مزمن، ويحتاج حقنة شرجية يومياً.





يقول والد الطفل لـ"دنيا الوطن": "أخبرنا الأطباء أنه لا يوجد له علاج في فلسطين سواء الضفة أو غزة، ولا في مصر، ويجدون أن أقصى ما يمكن فعله هو عمل فتحة جانبية للإخراج في بطنه مدى الحياة".





وأضاف والد الطفل: "طفلي يُعاني جسدياً ونفسياً، فحقنة الشرج اليومية أمراً مؤلماً جداً له، وترتفع حرارته في كل مرة يأخذها، وهو متفوق في دراسته، ويتحرج من الذهاب مرتدياً الحفاضات، ما يسبب له أزمة نفسية".





وحذر الأطباء والد الطفل من الآثار الجانبية للحقنة الشرجية، حيث ستؤثر سلباً على وظائف الكلى، ما يهدد حياته مستقبلاً.





لذا، يناشد والد الطفل الرئيس عباس بتبني حالة ابنه، ومساعدته في الخروج للعلاج خارج فلسطين.





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الحقنة الشرجية



رام الله - دنيا الوطنوُلد الطفل حمزة عماد النزلة (7 أعوام)، بعيب خُلقي في القولون، وقد تم عمل استئصال جزء منه وإعادة توصيله.