محمد دحلان يُهاجم أردوغان: لديه هوس بـ "خلافة المسلمين"





وقال دحلان: "إننى لم أزر تركيا فى حياتى قط، والآن بسبب أردوغان وعصابته أصبح لى أعداء، وكنت أفاجأ بشكاوى لرؤساء بعض الدول من أردوغان، وغير صحيح أننى مهندس الانقلاب التركى، ولم أشارك فيه ولم أدعمه، وليس لى علاقة به من قريب أو بعيد، فأردوغان لديه الشىء وعكسه فى نفس الوقت، ولديه أحلام استعمارية لكل الدول العربية".





وأضاف: "بينما كنت أحارب بجوار الراحل ياسر عرفات، كان أردوغان يقف ذليلاً أمام شارون، فالعلاقة بينهم واضحة ولو كان هناك عميل لإسرائيل فهو أردوغان، 60٪؜ من الحديد المستخدم فى بناء المستوطنات تركى، وكذلك الأسمنت يأتى من تركيا، وأردوغان دائماً يعترف ويشيد بعلاقته الواضحة بإسرائيل، ولم أرى يومًا بصمة مضيئة لتركيا على فلسطين"، حسب تعبيره.





وقال: إنه لم يرَ يوماً بصمة تركية على منظمة التحرير أو على الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه لا يوجد أي صديق للنظام التركي في المنطقة، سوى تنظيم الدولة ودولة إسرائيل.



وأكد دحلان أن "أردوغان سرق الذهب من البنك المركزي الليبي وأرسله إلى أنقرة، متابعاً أن زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي الذي قتل قبل أيام كان يعيش في شمال سوريا، تحت رعاية تركية وتمويل قطري، مشدداً أنه لا يزال في وعي أردوغان السيطرة على حلب السورية والموصل العراقية".



ورأى القيادي، أن رعاية النظام التركي لجماعة الإخوان المسلمين وللعناصر المسلحة كونهم ورقة رابحة بالنسبة له، إذ يستطيع تسخير هذا الجيش من المسلحين في ابتزاز الدول العربية، ويرى في انهيار الدولة المصرية إضافة نوعية للخلافة العثمانية التي يسعى لتأسيسها ويحلم بها، مؤكداً أنه مع استعادة مصر لعافيتها فشلت مخططات أردوغان وعصابته، لذا ذهب إلى تطويق مصر ومحاصرتها من الجنوب عبر التوغل في الصومال والسودان، ومن الغرب في ليبيا برعاية الإرهاب.



رام الله - دنيا الوطنشنّ القيادي السابق في حركة (فتح)، محمد دحلان، هجوماً كبيراً على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أن لديه هوس بـ "خلافة المسلمين".وقال دحلان، في تصريحات لقناة (mbc مصر)، مساء الأحد: إن أردوغان لديه هوس بأنه خليفة المسلمين، والدول العربية لديها كرامة، وهو لا يريد ذلك، وهو لا يمثل شيئاً فى قاموس فلسطين، وحين وقفت مصر على قدميها بعد مرحلة الفوضى، دمرت أحلام الأتراك والقطريين، وكانوا يقولون إن مصر أصبحت فى "الجيبة".وأضاف: "أردوغان يكره العروبة، ويسعى لتفتيت الوطن العربى، ولديه حلم بقيادته، بأى وسيلة حتى لو كانت، احتضان وإيواء الإخوان الهاربين، فسقوط مصر إضافة نوعية لتركيا"، كما قال.