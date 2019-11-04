مواطن يحرم أطفاله الأربعة من المدرسة بعد قطع راتبه "الجريح".. مناشدة للرئيس





كان القيشاوي قد أصيب عام 2001 بعيار ناري في الفخد الأيمن، وفي عام 2002 أصيب مرة أخرى في نفس الفخذ في الجزء العلوي، مع استقرار رصاصة في الحوض في الجزء العلوي من الفخد الأيسر، وإصابة في المثانة.





تلك الإصابات جعلت فكرة العمل بالنسبة للقيشاوي مستحيلة، ولا يزال تحت العلاج منذ إصاباته، وكان يعيش على راتب الجريح الذي تفاجأ بقطعه.





يقول لـ"دنيا الوطن": "تواصلت مع الكثير من الجهات دون جدوى، واضطررت لإخراج أطفالي من المدرسة، فأنا لا أستطيع توفير مستلزمات وزي ومصروف المدسة".





وناشد القيشاوي الرئيس عباس بالنظر إلى وضع أسرته، وإنقاذ أطفاله من التشرد والضياع، وإعادتهم للمدرسة قبل أن يخسروا أيضاً الفصل الدراسي القادم.





للتواصل/0599624755

رام الله - دنيا الوطناضطر المواطن رفيق حسن لطفي القيشاوي (34 عاماً)، أن يحرم أطفاله الأربعة من حقهم الشرعي في التعليم، أما طفله الخامس ذو العام والنصف، فقد حُرم من الطعام الصحي والحليب، وذلك بعد قطع راتبه في شهر 2 من العام الحالي.