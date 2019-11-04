شاكيد تُقدم مشروع قانون لضم غور الأردن ومستوطنتيْن بالضفة للسيادة الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

قدمت وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة، عضو الكنيست عن حزب اليمين الجديد، إيليت شاكيد أمس الأحد، مشروع قانون لضم مناطق غور الأردن، ومستوطنتي (غوش عتصيون، ومعاليه أدوميم) للسيادة الإسرائيلية.



ونقلت (القناة 7) الإسرائيلية عن شاكيد، قولها: "هناك حاليًا نافذة من الفرص السياسية، والاستعداد من الولايات المتحدة لمثل هذه العملية، والتي لن تتكرر".



وادعت شاكيد، أنه لا ينبغي أن تفوّت هذه الفرصة، ويجب البدء بتطبيق السيادة على هذه المناطق.