شؤون فلسطينية

(أونروا) تُعلق على أنباء محاولة إيجاد بديل عنها

(أونروا) تُعلق على أنباء محاولة إيجاد بديل عنها
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أنه لم يتم إبلاغ الوكالة بأي مطالب لإيجاد بديل عنها، لافتاً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هو من أكثر المؤيدين لوجود الوكالة.

جاء ذلك، تعقيباً على تصريحات صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، بأن الأمم المتحدة، تطالب بإيجاد بدائل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وأشار أبو حسنة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن غوتيريش حذر من أي محاولة لتغيير تفويض الوكالة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن ما صرحت به الصحيفة الإسرائيلية، هو عبارة عن كلام إعلامي لا أكثر ولا أقل.

وفي السياق، أوضح المتحدث باسم (أونروا)، أن هناك بعض الدول، تحاول تغيير طبيعة تفويض الوكالة، أو الحد منه، لافتاً إلى أنه تم إعادة التفويض للوكالة لمدة ثلاث سنوات، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يمنع من وجود القلق من هذا العالم المتغير.

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