أبو دقة: دعونا لأن يكون المرسوم الرئاسي للانتخابات بعد اللقاء القيادي المقرر

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مريم أبو دقة، أن الفصائل الفلسطينية، دعت لأن يكون المرسوم الرئاسي بخصوص الانتخابات، بعد اللقاء القيادي المقرر، الذي سيجمع كافة القوى، سواءً في بيروت، أو القاهرة، أو في غزة.

وقالت أبو دقة لـ"دنيا الوطن": إن هذا اللقاء، لا بد أن يُذلل العقبات التي قد تصطدم بها الانتخابات، وماهية القانون الذي ستسير عليه الانتخابات، القضاء الذي سيتم الاحتكام إليه، ومدى نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية، واحترام نتائجها، مبينة أنه لو تم ذلك يمكن الخروج من المأزق السياسي في فلسطين، وتجديد الشرعيات.

وأوضحت، أن الكل يريد أن تكون هذه الانتخابات مدخلًا للمصالحة، إضافة لكونها حق للمواطن الفلسطيني، ويجب أن تحول إلى فرصة لترتيب البيت الداخلي، وتحدٍ ضد الاحتلال لأنه إذا ما سارت الانتخابات بشكل سليم، فإن الاحتلال سيتدخل ويمنعها، وحينئذ تكون معركة لتعرية الاحتلال أمام العالم.



