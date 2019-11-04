السنوار لـ"دنيا الوطن": مشاورات الانتخابات تسير بالاتجاه الصحيح وسنحترم إرادة شعبنا

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أن الأمور فيما يخص مشاورات ولقاءات الانتخابات، تسير بالاتجاه الصحيح، وحركته أبدت الكثير من المرونة من أجل ذلك.

وقال السنوار لـ"دنيا الوطن": "جاهزون للاحتكام إلى رأي شعبنا من خلال صناديق الاقتراع، وسنحترم إرادة شعبنا"، مضيفًا: "نحن أمام فرصة تاريخية للخروج من المأزق الذي تعيش فيه القضية الفلسطينية، وأمامنا فرصة رائعة جدًا يجب أن نغتنمها".

وأوضح السنوار، أن مواقف حركته إيجابية إلى أبعد حد في موضوع الانتخابات، وهنالك تصميم من قبل حماس على خوض هذه الانتخابات للخروج من هذا المأزق، وحل المشكلات الوطنية الكبرى التي يُعاني منها الفلسطينيون، وتعاني منها القضية الفلسطينية.

وعن موقف الرئيس محمود عباس، قال السنوار: إنه "لحد الآن المواقف إيجابية، كما أن حركة حماس مواقفها إيجابية بشكل غير محدود، وجاهزة لهذه الانتخابات، وستُذلل كافة العقبات من أجل اغتنام هذه الفرصة"، نافيًا وجود أي خلافات بالمطلق بل الكل إيجابي، والجميع يسعى لترتيب الأمور.



