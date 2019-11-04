الاتحاد الأوروبي يُدين إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

دانت دول الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الاثنين، إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، نحو المستوطنات، بحسب ما جاء على موقع (القناة 12) الإسرائيلية.



وأصدر الاتحاد الأوروبي، بياناً صحفياً مخاطباً فيه الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حيث قال: "أوقفوا الهجوم على المدنيين الإسرائيليين فوراً ودون قيد أو شرط"، بحسب القناة ذاتها.



وشهد قطاع غزة، فجر السبت، حالة من التصعيد، بعدما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخريْن.