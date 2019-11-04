أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الإثنين
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الإثنين الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر2019، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.52 شيكل.
الدينار الأردني: 4.92 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.96 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الإثنين الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر2019، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.52 شيكل.
الدينار الأردني: 4.92 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.96 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
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