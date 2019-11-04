شؤون فلسطينية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الإثنين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الإثنين
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الإثنين الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر2019، على النحو التالي: 

الدولار الأمريكي: 3.52 شيكل.

الدينار الأردني: 4.92 شيكل.

اليورو الأوروبي: 3.96 شيكل.

الجنيه المصري: 0.21 شيكل.

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