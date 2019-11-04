قوات الاحتلال تعتقل 15 مواطناً بالضفة الغربية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، في مناطق بالضفة الغربية، طالت 15 مواطناً فلسطينياً.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن قوات الجيش، ضبطت أسلحة في إحدى مناطق الضفة، لافتاً إلى أنه تم مصادرة عشرات آلاف الشواكل.



جاء ذلك، خلال عمليات اقتحام وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمة والتفتيش.