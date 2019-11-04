طقس الاثنين: أجواء صافية بوجه عام وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

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بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 24-17 25-17 25-17 بيت لحم 24-17 25-17 25-17 رام الله والبيرة 23-16 24-16 24-16 طولكرم 30-18 31-19 31-19 نابلس 26-18 27-18 27-18 قلقيلية 30-18 31-19 31-19 جنين 28-20 29-20 29-20 سلفيت 24-17 25-17 25-17 طوباس 28-20 29-20 29-20 روابي 26-18 27-18 27-18 الخليل 24-16 25-16 25-16 غزه 29-19 30-20 30-20 أريحا 34-23 35-23 35-23 خانيونس 29-19 30-20 30-20 الأغوار الشمالية 32-21 33-21 33-21 رفح 30-18 31-19 31-19

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2019/11/05: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاربعاء 2019/11/06: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2019/11/07: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي