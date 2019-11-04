شؤون فلسطينية

طقس الاثنين: أجواء صافية بوجه عام وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس الاثنين: أجواء صافية بوجه عام وارتفاع طفيف على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2019/11/05: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع  طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/11/06: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2019/11/07: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 24-17 25-17 25-17 بيت لحم 24-17 25-17 25-17
رام الله والبيرة 23-16 24-16 24-16 طولكرم 30-18 31-19 31-19
نابلس 26-18 27-18 27-18 قلقيلية 30-18 31-19 31-19
جنين 28-20 29-20 29-20 سلفيت 24-17 25-17 25-17
طوباس 28-20 29-20 29-20 روابي 26-18 27-18 27-18
الخليل 24-16 25-16 25-16 غزه 29-19 30-20 30-20
أريحا 34-23 35-23 35-23 خانيونس 29-19 30-20 30-20
الأغوار الشمالية 32-21 33-21 33-21 رفح 30-18 31-19 31-19

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