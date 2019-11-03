الرجوب: المرسوم الرئاسي للانتخابات مرهون بانجاز كل الاستحقاقات وما سمعناه من حماس إيجابي

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب: إن إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات مرهون بإنجاز كل الاستحقاقات التي تخلق بيئة تشعر الجميع بالطمأنينة لإجراء الانتخابات.





وأضاف الرجوب، لتلفزيون (فلسطين) الرسمي، الأحد: "هناك عدة سيناريوهات، وأحدها أن نذهب للانتخابات كبوابة لإنهاء الانقسام، ولكن نحن نفضل أن نتفق على كل القضايا والاتفاق على البرنامج السياسي للذهاب إلى العالم موحدين وخلق عناصر ضاغطة عليه".



وتابع الرجوب: "نحن ذاهبون إلى دولة فلسطينية على حدود 67، وحل قضية اللاجئين والقدس والاتفاق على مفهوم موحد للمقاومة، و ما سمعناه من حركة حماس سواء بشكل مباشر، أو من خلال لجنة الانتخابات كان ايجابياً ومشجعاً"، مؤكداً استعداد حركته للذهاب إلى معركة ديمقراطية.



ووجه الرجوب رسالةً لحركة حماس بالقول: "كونوا على ثقة بعقيدة فتح الوطنية، ونحن جادون وصادقون وسنتعامل وفق أعلى درجات الحسم لضمان إجراء الانتخابات"، مؤكداً أن الانتخابات عنصر ضاغط على الجميع لإعادة الاعتبار لحالتنا وقضيتنا أمام العالم، مضيفا أننا كفتحاويين خطابنا موحد نحو انتخابات ديمقراطية.



وأكمل الرجوب: "إننا نأمل أن يتم مع نهاية العام تحديد موعد الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية، والرئيس محمود عباس سيكون واضحاً حول موعد الانتخابات الرئاسية"، مشدداً على أهمية العودة للعملية الديمقراطية لمسح عار الانقسام.



وبين الرجوب، أن الانتخابات جزء من العقيدة الوطنية لحركة فتح، مضيفاً: "الرئيس أبو مازن سيصدر مرسوماً رئاسياً بإجراء الانتخابات التشريعية وفيما بعد الانتخابات الرئاسية".



رام الله - دنيا الوطن