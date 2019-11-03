دولي

ترامب يثق بانتصاره بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

ترامب يثق بانتصاره بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته التامة بالفوز في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2020، مشيراً إلى أن شعب الولايات المتحدة لا يريد عزله.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء اليوم الأحد في فناء البيت الأبيض، رداً على سؤال حول هذا الموضوع: "أنا على يقين تام، ولدينا أرقام ممتازة في الاستطلاعات"، وفق (روسيا اليوم).

وأضاف ترامب: "هناك موقف قوي في استطلاعات الرأي بشأن العزل، خاصة في الولايات المتأرجحة، أعتقد أنكم رأيتم ذلك. والولايات المتأرجحة لا تريد السماع عن ذلك، والناس لا يريدون السماع عن العزل".

وتابع الرئيس الأمريكي: "من يريد التحدث عن العزل هم فقط وسائل الإعلام الكاذبة والديمقراطيون الذين يعملون، بشكل عام، معها. أنا أنظر في هذا الموضوع بهذه الطريقة، أن الديمقراطيين هم من يعمل لصالح وسائل الإعلام الكاذبة".

وتنطلق الحملة الانتخابية الرسمية للاستحقاق الرئاسي في عام 2020 بولاية آيوا، التي ستستضيف أول اجتماعات للناشطين الحزبيين في البلاد في إطار هذه الانتخابات، التي ستجري في الوقت الذي كثف فيه الديمقراطيون الضغط على ترامب، مبادرين بالتحقيق في مسألة عزله.

وفي 31 تشرين أول/أكتوبر الماضي، صادق مجلس النواب الأمريكي، الغرفة السفلى من الكونغرس التي يهيمن فيها حاليا الديمقراطيون، على مشروع قانون يقضي بإطلاق المرحلة العلنية من التحقيق بشأن مسألة عزل ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري والذي يتهم من قبل معارضيه بسوء استخدام صلاحياته وتعريض أمن الولايات المتحدة القومي إلى الخطر.

ويقول الديمقراطيون في مجلس النواب إن ترامب "مارس الضغط" على نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإقناعه بإطلاق تحقيق مع هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، الديمقراطي جو بايدن، الذي يعتبر من أبرز منافسي سيد البيت الأبيض الحالي في انتخابات 2020.

وفي حال دعم مجلس النواب نهائيا عزل ترامب، سيكون مصير الرئيس بيد مجلس الشيوخ الذي يهيمن فيه الجمهوريون، ولن تتم إقالة سيد البيت الأبيض من منصبه إلا في حال دعم ثلثي الغرفة العليا بالكونغرس هذا الإجراء، الذي سيمثل، حال إقراره، أول سابقة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.

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