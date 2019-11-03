شؤون فلسطينية

الهباش يُحذر من حرب إسرائيلية على غزة لإفشال إجراء الانتخابات

الهباش يُحذر من حرب إسرائيلية على غزة لإفشال إجراء الانتخابات
محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
حذر قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، من حرب إسرائيلية جديدة في قطاع غزة لإفشال إمكانية إجراء الانتخابات الفلسطينية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق الرغبة الإسرائيلية.

وقال الهباش، عبر صفحته الشخصية بـ (فيسبوك): "علينا جميعًا أن نعيش حالة قول الله تعالى في القرآن العظيم: "يا أيها الذين آمنوا خُذوا حِذْرَكُمْ"، فمع البشائر الحذرة تجاه إمكان إجراء الانتخابات، وإمكان إنهاء الانقسام البغيض، ثمة تخوفات مُحقة من محاولات حثيثة أساسها رغبة إسرائيلية في إفشال أية فرصة لتحقيق ذلك".

وأضاف الهباش: "لعل ما بتنا نسمعه اللحظة من أصوات إسرائيلية تنادي بحرب جديدة في غزة، يأتي في ذات سياق تلك الرغبة الإسرائيلية المعلنة لإدامة الانقسام الفلسطيني، بما يترتب عليه من خلخلة الصف الوطني ومنعه من الانطلاق الحميد نحو تحقيق حلم الاستقلال والدولة والانعتاق من الاستعمار".

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