شاهد: حريق ضخم بمركز لعلم الفلك في تركيا

رام الله - دنيا الوطناندلع حريق ضخم في مركز "علي كوشتشو" لعلم الفلك في أنقرة، اليوم الأحد، ولم ترد معلومات عن أية إصابات بعد، حيث أسرعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، لكن النيران كانت قد التهمت المبنى بأكمله في غضون دقائق.وتداولت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو للحادث الرهيب، الذي لم تعرف أسبابه بعد، فيما لم يتم الإعلان عن أية إصابات حتى الآن، وبما أن اليوم الأحد يعتبر يوم عطلة في تركيا فكان المبنى مغلقا وعلى الأرجح كان خال من الموظفين.