الكشف عن تفاصيل اجتماع (كابينيت) الإسرائيلي بشأن التصعيد بغزة

كشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية، الأحد، تفاصيل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (كابينت) بشأن التصعيد في قطاع غزة.





وأوضحت القناة، أن (كابينت) يرى أن "هذه الجولة قد انتهت، وأن حركتي حماس والجهاد الإسلامي ليسوا مهتمين بالتصعيد لأنهم يفهمون أن ذلك سيؤثر على كل من الأموال القطرية والمشاريع الإنسانية المخطط لها، بينما إسرائيل من جانبها أنهت ردها"، وفق تعبيرها.



وبينت القناة، أن وزراء (كابينت) طرحوا خيارات للتعامل مع غزة، حيث ألمح الحاخام رافي بيرتس إلى عودة الاغتيالات لكن اثنين من وزراء الحكومة قللوا من مقترحاته وهاجموه، وقالوا عنه "لا يفهم شيئًا".



وأكدت القناة أن الوزراء يعتقدون أنه لا يوجد حالياً أي جدوى للعودة إلى الاغتيالات في غزة لأن هذا يعني الإنجرار لعملية عسكرية.





رام الله - دنيا الوطن