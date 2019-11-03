الرئيس عباس يؤكد أهمية استمرار جهود لجنة الانتخابات لتذليل العقبات

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أهمية استمرار جهود لجنة الانتخابات للوصول إلى تذليل العقبات كافة، مشددا على أهمية مواصلة رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر لجهوده واتصالاته بهذا الشأن.



جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.



وأطلع رئيس اللجنة، الرئيس عباس، على نتائج اجتماعاته في قطاع غزة، والتي أشار فيها إلى وجود تقدم.







رام الله - دنيا الوطن