مرسوم رئاسي فلسطيني بتحديد سن الزواج للجنسين بـ 18 عاماً

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قراراً بقانون أجاز فيه للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها.



كما أصدر الرئيس عباس، حسب الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا)، قراراً بقانون حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاماً، ويستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة.