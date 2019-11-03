إيران.. اعتقال رئيس الهلال الأحمر بتهمة السرقة والفساد المالي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت "وكالة أنباء فارس" الإيرانية، يوم الأحد، بأن السلطات اعتقلت رئيس جمعية الهلال الأحمر، علي أصغر بيوندي، بتهمة "السرقة والفساد المالي".



وقالت الوكالة إن بيوندي اعتقل، يوم السبت، بعد إدانته باختلاس 130 ألف دولار وفساد مالي، حين كان يشغل منصب عميد كلية الشهيد بهشتي للعلوم الطبية في طهران.



وأضافت الوكالة الإيرانية أنه تم الإفراج عنه مؤقتا بعد دفع كفالة مالية بمبلغ 250 ألف دولار.



جدير بالذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر في العام 2017 مرسوما عين بموجبه علي أصغر بيوندي رئيسا لجمعية الهلال الأحمر الإيراني لمدة 4 سنوات.



وجاء في المرسوم الجمهوري حينها ونشرته وكالة "مهر" الإيرانية: "تنفيذا للبند الخامس من القسم (ب) من المادة العاشرة من قانون تعديل النظام الداخلي لجمعية الهلال الأحمر بالجمهورية الإسلامية حسب قانون مجلس الشورى الإسلامي في 14 مايو 2003، وفي ضوء ترشيح المجلس الأعلى ونظرا إلى التزامكم وتجاربكم القيمة، فقد تم تعيينكم بموجب هذا القرار رئيسا لجمعية الهلال الأحمر بالجمهورية الإسلامية لمدة أربع سنوات".



وأعرب روحاني عن أمله في أن يتمكن الرئيس الجديد لجمعية الهلال الأحمر من جذب مزيد من مشاركة الشعب الإيراني والمنظمات الإنسانية بهدف تقديم الخدمات إلى المحتاجين والمتضررين في الكوارث الطبيعية.



كما أعرب عن تمنياته بنجاح رئيس الجمعية في تحقيق الأهداف من خلال مراعاة مبادئ الالتزام بالقانون والاعتدال والميثاق الأخلاقي للحكومة.