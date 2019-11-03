إصابة فتاة جراء دهسها من قبل مستوطن جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيبت الفتاة دنيا محمد عواد (32 عاما) من قرية واد رحال جنوب بيت لحم، بجروح، مساء اليوم الأحد، جراء دهسها من قبل مستوطن.



وأفادت مصادر أمنية، وفق "الوكالة الفلسطينية الرسمية"، بأن مستوطنا دهس الفتاة عواد أثناء سيرها برفقة شقيقها على الطريق بالقرب من مستوطنة "أفرات" المقامة عنوة على أراضي المواطنين جنوبا، وفر من المكان، مشيرة إلى أن الفتاة نقلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، ووصفت حالتها بالمستقرة .



وأكدت مصادر محلية في قرية واد رحال، أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا المستوطن المواطنين في المنطقة بالدهس.