المقاومة تسقط طائرة تجسس من نوع (كواد كابتر) شمال قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت صحيفة (الرأي) الحكومية، مساء اليوم الأحد، عن إسقاط المقاومة الفلسطينية أطلقت النار تجاه طائرة استطلاع للاحتلال فوق بيت حانون شمال قطاع غزة.



وأفادت (قناة الميادين) عن مصدر في المقاومة، عن إسقاط طائرة تجسس من نوع (كواد كابتر) شمال قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية أن المقاومة تمكنت من إسقاط طائرة (كواد كابتر) والسيطرة عليها بعد عودتها لأجواء شمال غزة.