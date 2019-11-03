أبو هلال: حركة الأحرار لها الحق في خوض الانتخابات التشريعية المقبلة

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيكأكد الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، خالد أبو هلال، أن الكل الفلسطيني ومنهم 17 فصيلًا سياسيًا في فلسطين، لهم الحق في خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، بما فيهم حركة الأحرار.وقال أبو هلال لـ"دنيا الوطن": "لدينا 17 فصيلًا سيدخلون الانتخابات التشريعية، وحركة الأحرار واحدة منهم ولها برنامجها ورؤيتها، والكل سيقبل بتقييم الشعب الفلسطيني، وتحديده لوزن كل حركة وفصيل على الساحة الفلسطينية"، مضيفًا: "يُسعدنا أن نخضع لإرادة شعبنا كباقي الفصائل الفلسطينية الأخرى".وفيما يخص اجتماع الفصائل الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية في مكتب يحيى السنوار، الأحد، أكد أبو هلال أن اللقاء حسم نقطتين مُهمتين، هي الرد الإيجابي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، على موضوع إصدار مرسوم رئاسي واحد للإعلان عن مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية.وأوضح أن النقطة الثانية التي حُسمت في اجتماع الفصائل ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، هي أن الأخير سمع من الفصائل على قانون الانتخابات، وتحديدًا هل الانتخابات ستسير وفق النسبية 100%، أم دوائر تمثل 25 و75%.وأشار إلى أن حنا ناصر سمع ردًا إيجابيًا من كل الفصائل، بما فيها حركة حماس، التي قالت: إنها سترد بإيجابية مُطلقة، ولن تجعل من هذا الأمر عقبة، رغم أن حماس طرحت مُبرراتها في موضوع الدوائر، والجميع أكد أن قانون الانتخابات بالشكل النسبي لن يكون عقبة في طريق الانتخابات، موضحًا أنه جرى التأكيد من الجميع على أنه لا يمكن عقد الانتخابات دون لقاء وطني مُقرر، يتم التوافق فيه من أجل إنجاح الانتخابات، وتحصين المشروع الوطني.