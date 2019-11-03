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الاردن: انهاء اضراب العاملين بـ (أونروا) بعد رفع رواتبهم 100 دينار

الاردن: انهاء اضراب العاملين بـ (أونروا) بعد رفع رواتبهم 100 دينار
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، انهاء إضراب لعاملين في وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) في الأردن الأحد للمطالبة بعلاوات بعد التوصل إلى تفاهمات بينهم وبين الوكالة.

وقال الصفدي، وفق وكالات أردنية ان الاتفاق يشمل منح جميع العاملين في (أونروا) من درجة الوظيفية 2 إلى 8 (100) دينار قبل إجراء المسح تمنح على الراتب الأساسي ابتداء من 01/01/2020

ومنح جميع العاملين في (أونروا) من درجة الوظيفية 9 إلى الدرجة 20 8 (70) دينار قبل إجراء المسح تمنح على الراتب الأساسي ابتداء من 01/01/2020 وتشمل قطاع الصحة والتمويل الصغير

قالت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) الأحد إن إضرابا ينفذه عاملون فيها في الأردن للمطالبة بعلاوات "شل كافة المرافق الحيوية"، في وقت يجتمع فيه وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بلجنة متابعة مطالب اتحاد العاملين.

ومن جهته رئيس اتحاد العاملين في أونروا في الأردن رياض زيغان، أعلن فك الإضراب وبدء الدوام صباح الإثنين.

وقال: "نحن ملتزمون بتعويض هذا اليوم (الأحد) في يوم دراسي آخر، وساعات عمل حتى لا نضيع الفرصة على الطلبة واللاجئين."

وشمل الإضراب، بحسب الاتحاد، صندوق التمويل الصغير والحراس في كافة المواقع والسائقين وطلبة المدارس والجامعة والكليات ومركز التدريب المهني والمكتب الإقليمي.

وتقرر اجراء مسح الرواتب بمشاركة دائرة الشؤون الفلسطينية "بشكل فوري وعاجل، على ان ينتهي في موعد أقصاه 4 اسابيع، مع اعلان النتائج … " بحسب زيغان.

وقال المتحدث باسم الوكالة، سامي مشعشع، إن الإضراب المفتوح عن العمل الذي بدأ عاملو خدمات بتنفيذه الأحد "شل كافة المرافق الحيوية للوكالة من مدارس ومراكز وعيادات وغيرها من الخدمات".

وأوضح أن الوكالة والحكومة الأردنية بذلا جهوداً كبيرة لإقناع اتحاد العاملين لقبول عرض قدّمته الوكالة السبت يشمل زيادة جميع موظفي الوكالة (70) دينارا بالإضافة إلى الشروع الفوري بمسح الرواتب ما يعني دراسة رواتب كل وظيفة ومقارنتها مع "رب العمل المقارن".

لكن اتحاد العاملين رفض العرض وقرر البدء بالإضراب، بحسب مشعشع، الذي وصف العرض بأنه "جيد" في ظل الضائقة المالية التي تواجهها الوكالة.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان قال  إن نسبة الإضراب قاربت 100%، ووصفها بأنها "مرتفعة جدا".

وقال خرفان قال إنه أكد خلال لقاءات جمعته باتحاد العاملين في الوكالة أن "هناك من يترصد بالوكالة ويحاول الوقوف ضد تجديد ولايتها وهذا أمر شديد الخطورة".

لكنه لفت إلى أن "الأردن يسعى جاهدا من أجل تجديد ولاية أونروا، وضمان استمرارية قيامها بالمهام الموكولة إليها وعدم تقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين".

وتقدم أونروا خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني، بينهم 1.4 مليون يعيشون في 58 مخيماً تعترف بها أونروا في الأردن ولبنان وسوريا، إضافة إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

الأردن، الذي يستضيف 2.2 مليون لاجئ فلسطيني، كان له دور أساسي في حشد الدعم المالي والسياسي للوكالة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتضييقات السياسية.

وفي الأردن 10 مخيمات رسمية و3 غير رسمية للاجئين الفلسطينيين، ويعيش اللاجئون الآخرون بالقرب من المخيمات؛ وجميعهم يعيشون تحت ظروف اجتماعية اقتصادية مشابهة.

ويبلغ عدد مدارس أونروا في الأردن 171 مدرسة، فيما يبلغ عدد المراكز الصحية التي تديرها الوكالة 25 مركزا صحيا يقدّم خدماتها إلى نحو 1.6 مليون مراجع.

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