شؤون فلسطينية

عضو كنيست: قد نخوض عملية عسكرية بغزة أو برية للقضاء على حماس

عضو كنيست: قد نخوض عملية عسكرية بغزة أو برية للقضاء على حماس
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الوزير وعضو الكابينت (يوفال شتاينتس): يبدو أنه سيتعين علينا القيام بعملية عسكرية واسعة في غزة وبعد ذلك فقط نتوجه لتسوية.

وأضاف (شتاينتس) بحسب تصريح لإذاعة جيش الإحتلال "إذا لم يكن هناك خيار آخر فسنشرع أيضًا في حملة برية للقضاء على حكم حماس".

يذكر أن قطاع غزة شهد مساء الجمعة وفجر السبت تصعيد وتوتر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن سقوط شهيد.

و تشهد (إسرائيل) حالياً عقدة كبيرة في تشكيل الحكومة، وإمكانية الاتجاه إلى انتخابات برلمانية ثالثة، بعد فشل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، والصعوبات الكبيرة التي تواجه رئيس حزب (أزرق-أبيض)، بيني غانتس، في النجاح بمهمته.

أخبار ذات صلة

وفاة طفل &#34;سبع سنوات&#34; بحادث سير شمال قطاع غزة

وفاة طفل "سبع سنوات" بحادث سير شمال قطاع غزة

الديمقراطية: نرفض التدخل بالشأن الفلسطيني الداخلي ومسألة الانتخابات مسألة فلسطينية

الديمقراطية: نرفض التدخل بالشأن الفلسطيني الداخلي ومسألة الانتخابات مسألة فلسطينية

النقل والمواصلات والمديرية العامة للشرطة تطلقان حملة الفحص الشتوي المرورية

النقل والمواصلات والمديرية العامة للشرطة تطلقان حملة الفحص الشتوي المرورية

&#34;الميزان&#34; يطالب بالتحقيق بحادث سقوط ومقتل مواطن أثناء مطاردة الشرطة بخانيونس

"الميزان" يطالب بالتحقيق بحادث سقوط ومقتل مواطن أثناء مطاردة الشرطة بخانيونس

الحملة الوطنية: مطالبات بوضع حلول لأزمة التعليم الجامعي

الحملة الوطنية: مطالبات بوضع حلول لأزمة التعليم الجامعي

الأورومتوسطي: إسرائيل تستغل الأعياد اليهودية لفرض التهويد في القدس

الأورومتوسطي: إسرائيل تستغل الأعياد اليهودية لفرض التهويد في القدس

وفد من جامعة بوليتكنك فلسطين ينظم زيارة للجامعات الأمريكية في ولاية ميتشغان

وفد من جامعة بوليتكنك فلسطين ينظم زيارة للجامعات الأمريكية في ولاية ميتشغان

شاهد: البريد الفلسطيني يتسلم ثلاث شاحنات من البريد المحتجز لدى الجانب الإسرائيلي

شاهد: البريد الفلسطيني يتسلم ثلاث شاحنات من البريد المحتجز لدى الجانب الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

النقل والمواصلات والمديرية العامة للشرطة تطلقان حملة الفحص الشتوي المرورية

النقل والمواصلات والمديرية العامة للشرطة تطلقان حملة الفحص الشتوي المرورية

&#34;الميزان&#34; يطالب بالتحقيق بحادث سقوط ومقتل مواطن أثناء مطاردة الشرطة بخانيونس

"الميزان" يطالب بالتحقيق بحادث سقوط ومقتل مواطن أثناء مطاردة الشرطة بخانيونس

الحملة الوطنية: مطالبات بوضع حلول لأزمة التعليم الجامعي

الحملة الوطنية: مطالبات بوضع حلول لأزمة التعليم الجامعي

الأورومتوسطي: إسرائيل تستغل الأعياد اليهودية لفرض التهويد في القدس

الأورومتوسطي: إسرائيل تستغل الأعياد اليهودية لفرض التهويد في القدس

وفد من جامعة بوليتكنك فلسطين ينظم زيارة للجامعات الأمريكية في ولاية ميتشغان

وفد من جامعة بوليتكنك فلسطين ينظم زيارة للجامعات الأمريكية في ولاية ميتشغان

شاهد: البريد الفلسطيني يتسلم ثلاث شاحنات من البريد المحتجز لدى الجانب الإسرائيلي

شاهد: البريد الفلسطيني يتسلم ثلاث شاحنات من البريد المحتجز لدى الجانب الإسرائيلي

الشرطة: مصرع مواطن بعد تعرضه لصعقة كهربائية في الخليل

الشرطة: مصرع مواطن بعد تعرضه لصعقة كهربائية في الخليل

سلطات الاحتلال تجدد قرار الاستيلاء على 190 دونماً من أراضي عناتا

سلطات الاحتلال تجدد قرار الاستيلاء على 190 دونماً من أراضي عناتا

منوعات

فيلم نجمة الصبح يفوز بـالتانيت الذهبي لجائزة الجمهور في أيام قرطاج السينمائية

فيلم نجمة الصبح يفوز بـالتانيت الذهبي لجائزة الجمهور في أيام قرطاج السينمائية

هاني رمزي يُفاجئ جمهوره بخسارته الكثير من وزنه

هاني رمزي يُفاجئ جمهوره بخسارته الكثير من وزنه

ريم غزالي مُصابة بورم سرطانيّ.. وشقيقتها سلمى تغلقُ التعليقات

ريم غزالي مُصابة بورم سرطانيّ.. وشقيقتها سلمى تغلقُ التعليقات

نجلاء بدر: أتمنى حذف هذا المشهد من أعمالي

نجلاء بدر: أتمنى حذف هذا المشهد من أعمالي

لقاء طريف بين عمرو أديب وأسطورة المصارعة هالك هوجان

لقاء طريف بين عمرو أديب وأسطورة المصارعة هالك هوجان

فنانة أمريكية تحضر للرياض للقاء هذا الفنان السعودي وتعلق: ساعدوني لمقابلته

فنانة أمريكية تحضر للرياض للقاء هذا الفنان السعودي وتعلق: ساعدوني لمقابلته

بعد ترحيلها من لبنان.. تحذير لإنجي خوري من تجاوز الخطوط الحمراء بالإمارات

بعد ترحيلها من لبنان.. تحذير لإنجي خوري من تجاوز الخطوط الحمراء بالإمارات

السجن 3 سنوات للفنانة المصرية سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

السجن 3 سنوات للفنانة المصرية سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

خالد يوسف في ورطة جديدة.. والضحية إماراتي

خالد يوسف في ورطة جديدة.. والضحية إماراتي

حلا شيحة تكشف سبب ارتدائها الحجاب والنقاب لمدة 11 عامًا ثم تخلت عنه؟

حلا شيحة تكشف سبب ارتدائها الحجاب والنقاب لمدة 11 عامًا ثم تخلت عنه؟

عربي

بعد اعترافات (أبو هارون).. إحباط هجوم في بغداد

بعد اعترافات (أبو هارون).. إحباط هجوم في بغداد

سبعة آلاف موظف بـ (أونروا) في الأردن يبدأون إضراباً مفتوحاً عن العمل

سبعة آلاف موظف بـ (أونروا) في الأردن يبدأون إضراباً مفتوحاً عن العمل

الحرس الثوري الإيراني يُهاجم السعودية

الحرس الثوري الإيراني يُهاجم السعودية

الداخلية السعودية تحدد ضوابط للسعوديات بصورة &#34;بطاقة الهوية&#34;

الداخلية السعودية تحدد ضوابط للسعوديات بصورة "بطاقة الهوية"