عضو كنيست: قد نخوض عملية عسكرية بغزة أو برية للقضاء على حماس



و تشهد (إسرائيل) حالياً عقدة كبيرة في تشكيل الحكومة، وإمكانية الاتجاه إلى انتخابات برلمانية ثالثة، بعد فشل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، والصعوبات الكبيرة التي تواجه رئيس حزب (أزرق-أبيض)، بيني غانتس، في النجاح بمهمته.





رام الله - دنيا الوطنقال الوزير وعضو الكابينت (يوفال شتاينتس): يبدو أنه سيتعين علينا القيام بعملية عسكرية واسعة في غزة وبعد ذلك فقط نتوجه لتسوية.وأضاف (شتاينتس) بحسب تصريح لإذاعة جيش الإحتلال "إذا لم يكن هناك خيار آخر فسنشرع أيضًا في حملة برية للقضاء على حكم حماس".يذكر أن قطاع غزة شهد مساء الجمعة وفجر السبت تصعيد وتوتر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن سقوط شهيد.