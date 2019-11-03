الديمقراطية: نرفض التدخل بالشأن الفلسطيني الداخلي ومسألة الانتخابات مسألة فلسطينية

تعقيباً على تلك التصريحات قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة: نرفض بأي شكل من الأشكال التدخل في الشأن الفلسطيني من أي طرف كان ولأي اعتبارات، لهذا علينا أن نغلق كل الأبواب في وجه كل الأطراف التي تسعى تحت عنوان مصلحة الشعب الفلسطيني للتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني.



وأضاف لـ "دنيا الوطن": علينا أن نتمسك بالانتخابات انطلاقا من مصلحة وطنية فلسطينية، ومن اعتبارات فلسطينية، بحكم أن كل المؤسسات الوطنية الفلسطينية شرعيتها انتهت بما فيها المجلس الوطني الذي أقر بدورته 23 من العام 2018 أنها أخر دورة وبحاجة لمجلس الوطني تبعاً للتمثيل النسبي الكامل.



وشدد على أن مسألة الانتخابات هي مسألة فلسطينية، ونتمسك بها من أجل إعادة بناء كل النظام السياسي الفلسطيني على مرتكز ديمقراطي وبما يوحد الحالة الفلسطينية.



خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخيرقدم السفير القطري محمد العمادي، منذ أيام، النصيحة لحركة حماس بضرورة الذهاب إلى إنتخابات وبإعتماد شخصيات مقربة من الحركة وليس كوادر أساسية فيها لخوض الانتخابات في قوائم مستقلة، وذلك خلال لقائه بنواب من المجلس التشريعي بالخليل.