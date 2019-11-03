النقل والمواصلات والمديرية العامة للشرطة تطلقان حملة الفحص الشتوي المرورية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت وزارة النقل والمواصلات بالشراكة مع المديرية العامة للشرطة حملة الفحص الشتوي في رام الله اليوم وستشمل الحملة كافة محافظات الوطن.



وأطلق الفعاليات المركزية في رام الله وزير النقل و المواصلات، عاصم سالم، ومدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، بحضور محافظ رام الله و البيرة د. ليلى غنام، وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى وممثلين عن المؤسسات الشريكة .



وستشمل حملة الفحص الشتوي جميع محافظات الوطن بهدف رفع الوعي المروري لدى السائقين ومستخدمي الطريق حرصاً على حياة المواطنين وممتلكاتهم من خلال فحص المركبات والتأكد من صلاحيتها لتفادي خطر الانزلاق أثناء القيادة و التوعية من الاخطار التي تحدث بسبب الإهمال بالمركبة وعدم صيانتها بالشكل المطلوب خاصة مع حلول فصل الشتاء ونزول الأمطار.



وانتشر عناصر شرطة إدارة المرور ودوريات السلامة على الطرق على المفترقات والشوارع الرئيسة لفحص المركبات و التأكد من صلاحية وسائل الامان في المركبة كالمكابح و حزام الامان وغيرها .



وقال وزير النقل والمواصلات: إن وزارة النقل والمواصلات ممثلة بدوريات السلامة على الطرق بالشراكة مع الشرطة سوف تقوم بالمهام المناطة بها على أكمل وجه من خلال فحص سلامة المركبات ومدى إلتزامها بالمواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالمكابح والإطارات وشبكة الإضاءة وغيرها من المواصفات المتعلقة بسلامة المركبة، كما ستقوم طواقم الدوريات بتوعية السائقين بمخاطر عدم التقيد بأنظمة وقوانين السير لا سيما في الأجواء الماطرة.



كما أضاف سالم، أن الوصول الى الأهداف المرجوة من هذه الحملة لن تتحقق دون التعاون بين جميع الشركاء وتظافر الجهود وخاصةً من السائقين أنفسهم، بما سينعكس بالإيجاب على مستخدمي الطريق وحمايةً للأرواح والممتلكات.



من جانبه قال عطا الله: إن "إطلاق حملة الفحص الشتوي المرورية في الوطن، تندرج ضمن الجهود المبذولة والخطة المرورية التي وضعتها قيادة الشرطة لتكريس السلامة المرورية على الطرق". والسعي الدائم والمستمر من اجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم والحد من حوادث السير المؤلمة.



وناشد قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية التي تشكل وقاية لهم من ارتكاب الأخطاء التي تقود لوقوع الحوادث المرورية، ولتفادي خطر الانزلاق أثناء القيادة مع نزول الأمطار.