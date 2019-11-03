"الميزان" يطالب بالتحقيق بحادث سقوط ومقتل مواطن أثناء مطاردة الشرطة بخانيونس





وقال المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المصادر الطبية في مستشفى غزة الأوروبي عند حوالي الساعة 7:15 من صباح يوم الجمعة الموافق 1/11/2019، عن وفاة المواطن عنان سعد محمد أبو زنيد (27 عاماً)، متأثراً بإصابته جراء سقوطه من علو.





وأضاف المركز: أنه بحسب المعلومات المتوفرة لدى المركز، فقد وصلت قوة من الشرطة عند حوالي الساعة 6:30 صباح اليوم نفسه إلى منزل المواطن سعد محمد أبو زنيد الكائن في شارع أبو سرور في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس، وهو منزل مكون من خمس طبقات تبلغ مساحته 240م، مقام على أرض تبلغ مساحتها 700م، وذلك لاعتقال ابنه عنان، والصادر بحقه أمر اعتقال.





وتابع "الميزان": أن عدداً من أفراد الشرطة دخلوا إلى المنزل وشرعوا في التفتيش والبحث عن عنان، وصعدوا إلى الطوابق العلوية وسطح المنزل، وخلال ذلك سقط عنان من شرفة الطابق الرابع من المنزل على شجرة ظل في فناء المنزل من الجهة الشرقية ثم على الأرض.





وأكد أنه على إثر ذلك أصيب عنان بكدمات وجروح ليعلن عن وفاته عند وصوله لمستشفى غزة الأوروبي بعد أن نقلته سيارة إسعاف للمستشفى.





ووفق بيان مركز الميزان، فإن الشرطة الفلسطينية، صرحت بأن المواطن المذكور صدرت بحقه ثلاثة أوامر ضبط من قبل النيابة، وأمرا حبس من قبل المحكمة، وذلك منذ ثلاثة شهور، على ذمة قضايا مُختلفة، إلا أنه كان يتهرب طوال الفترة السابقة، ولم يستجب للبلاغات المتكررة من قبل الشرطة.وأن قوة توجهت، صباح يوم الجمعة، من مكتب التنفيذ بشرطة خانيونس لمنزل المواطن المذكور لإحضاره، وأثناء انتظار القوة، حاول الهروب من الطابق الثالث في البناية التي يسكن فيها، من خلال النزول بواسطة إحدى الأشجار المُلاصقة للمنزل، ما أدى إلى سقوطه، وإصابته بجروح بالغة توفي على إثرها بعد نقله للمستشفى.





وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، أنه إذ يأسف لوفاة المواطن عنان أبو زنيد، فإنه يطالب في الوقت ذاته النيابة العامة فتح تحقيق في ظروف وملابسات سقوطه ووفاته.

رام الله - دنيا الوطنطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، بالتحقيق في حادث سقوط ومقتل مواطن من أعلى منزله، عند محاولة الشرطة تنفيذ أمر اعتقاله في خانيونس، جنوب القطاع.