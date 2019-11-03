شؤون فلسطينية

الأورومتوسطي: إسرائيل تستغل الأعياد اليهودية لفرض التهويد في القدس

الأورومتوسطي: إسرائيل تستغل الأعياد اليهودية لفرض التهويد في القدس
رام الله - دنيا الوطن
 أظهرت معطيات نشرها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ارتفاع وتيرة الانتهاكات التي تقترفهاالسلطات الإسرائيلية في مدينة القدس خلال شهرتشرين أول/أكتوبر 2019، وسط تسارع محاولة فرض التقسم الزماني بالمسجد الأقصى، ووقائع تهويد المدينة.
    
وقال الأورومتوسطي – ومقرّه في جنيف- في تقريره الشهري الذي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس: إنه رصد ارتفاعًا في عدد الانتهاكات مقارنة بالشهر الماضي، إذ بلغت (474) انتهاكًا في تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة بـ (376) انتهاكًا في أيلول/سبتمبر الماضي.

وتوزعت الانتهاكات على (17) نمطًا من انتهاكات حقوق الإنسان، غالبيتها انتهاكات مركّبة، وجاء في مقدمتها الاعتقالات بنسبة 31%، يليها الاقتحامات والمداهمات بنسبة نحو 22%، والحواجز وحرية الحركة بنسبة 19%.

ووفق التقرير؛ بقي الاعتداء على المسجد الأقصى في صدارة مشهد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية خلال تشرين الأول/أكتوبر، وبدا واضحًا أنّ السلطات الإسرائيلية ماضية في خطتها لفرض التقسيم الزماني والمكاني كأمر واقع، من خلال زيادة وتيرة الاقتحامات اليومية.

ورصد التقرير، اقتحام (5744) مستوطنًا إسرائيليًا، للمسجد الأقصى بواقع (23) يومًا من أصل (31) في الشهر.

وشهدت الاقتحامات زيادة لافتة خلال أيام الأعياد اليهودية، إذ وثق مشاركة3690 مستوطنًا في اقتحام المسجد الأقصى خلال أسبوع عيد العرش الذي بدأ يوم الأحد الموافق 13/10/2019 لغاية يوم الاثنين الموافق 21/10/2019، عبر باب المغاربة والذي تسيطر السلطات الإسرائيلية على مفاتيحه منذ احتلال المدينة.

وفي مقابل تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى والصلوات على أبوابه، منعت القوات الإسرائيلية المواطنين والمواطنات المبعدين عن المسجد الأقصى من التجمععند باب السلسلة – أحد أبواب المسجد- وتكرر الاعتداء عليهم.

وخلال تشرين الأول/أكتوبر، بقي مصلى باب الرحمة عرضة لاعتداءات ممنهجة، إذ تعرّض للاقتحام (6) مرات على الأقل تخللها اقتحام أفراد الشرطة لمسجد بأحذيتهم والاستيلاء على أثاث وقواطع من داخله، فضلا عن فرض قيود على وصول المصلين المسلمين إليه خاصة أيام الأعياد اليهودية.

ورصد التقرير خلال هذا الشهر (17) حادثة إطلاق نار واعتداء مباشر من القوات في أحياء مدينة القدس، أسفرت عن إصابة (4) مواطنين أحدهم طفل بجروح، أصيب غالبيتهم برصاص حي وأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط وكذلك قنابل غاز واعتداءات مباشرة. وأُصيب كذلك (17) مواطنًا منهم نساء وأطفال بعد تعرضهم للضرب من القوات الإسرائيلية غالبيتهم على أبواب المسجد الأقصى. كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

ووثق تنفيذ القوات الإسرائيلية (107) عمليات اقتحام لبلدات وأحياء القدس، تخللها اعتقال (151) مواطنا منهم (19) طفلا، و(11) امرأة. ووثق استدعاء (18) شخصًا، منهم نساء، إضافة لاعتقال محافظ القدس، وفرض الحبس المنزلي على (6) مواطنين على الأقل، وفرض عليهم غرامات مالية.

ووثق المرصد الحقوقي الدولي في تقريره، ثلاثة حوادث على الأقل لجأت فيها القوات الإسرائيلية إلى فض تجمعات سلمية لمقدسيين في المدينة باستخدام القوة.

ورصد التقرير (17) حالة هدم وتوزيع إخطارات لمنازل المواطنين وممتلكاتهم في المدينة، ترتّب عليها هدم (9) منازل، منها (4) أُجبر مالكوها على هدمها ذاتيًا لتجنب دفع غرامات باهظة الثمن، ومنشأة تجارية، و(4) حظائر وبركس ومخزن، إلى جانب إخطار خيمتين وبركس بالهدم.

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