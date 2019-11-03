شؤون فلسطينية

وفد من جامعة بوليتكنك فلسطين ينظم زيارة للجامعات الأمريكية في ولاية ميتشغان

وفد من جامعة بوليتكنك فلسطين ينظم زيارة للجامعات الأمريكية في ولاية ميتشغان
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد من جامعة بوليتكنك فلسطين ممثلاً برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عماد الخطيب، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مصطفى أبو الصفا، ومدير وحدة تحسين الجودة الدكتور حسن صوالحة، وموظفة قسم التخطيط والتطوير الأستاذة نور طهبوب الجامعات الأمريكية في ولاية ميتشغان.

وتأتي الزيارة كجزء من مشروع التعليم الريادي والخدمة المجتمعية والتي تهدف إلى رفع تنافسية الجامعة في إطار تحولها إلى جامعة علوم وإبداع ريادية ضمن المرحلة الثانية من خطتها الإستراتيجية. حيث بحث الوفد آفاق التعاون المشترك بهدف تطوير برامج تبادل أكاديمي وبحثية مشتركة للطلبة والمدرسين. وتخللت الزيارة اجتماعات مع رؤساء الجامعات والطواقم التدريسية في جامعة ميتشغان، وجامعة لورنس التقنية، وجامعة شرق ميتشغان. كما تم الاطلاع على مراكز الأعمال في الجامعات المذكورة والمختبرات وحاضنات الأعمال للاستفادة من تجاربهم في مجال تسريع الأعمال والتكنولوجيا. كما سيقوم  الوفد بزيارة كل من جامعة أوكلاند وجامعة واين خلال الأيام القادمة.

ومن الجدير بالذكر بأنّ الزيارة تتضمن مشاركة رئيس الجامعة الاحتفالية الحادية والخمسون لتأسيس للمؤسسة المتحدة للأراضي المقدسة والتي تدعم الطلاب والأيتام الفلسطينيون. حيث سيكون رئيس الجامعة المتحدث الرئيس في الحفل وسيكون هناك لقاءات مع الجالية الفلسطينية والعربية في ولاية ايلينويز ومدينة شيكاغو. كما سيتم الاجتماع أيضاً بالجالية الفلسطينية في ولاية ميتشغان لتطوير سبل التعاون معهم.








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