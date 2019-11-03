شاهد: البريد الفلسطيني يتسلم ثلاث شاحنات من البريد المحتجز لدى الجانب الإسرائيلي

وكانت طواقم البريد الفلسطيني وحسب خطة الطوارئ التي أقرهاوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. اسحق سدر توجهت إلى مركز التبادل الدولي في أريحا لاستلامها تمهيداً لفرزها وتوزيعها بأسرع وقت ممكن.من الجدير ذكره أن وزارة الاتصالات، وعلى رأسها سدر بذلتجهوداً كبيرة للإفراج عن هذا البريد المتراكم والقادم من أنحاء العالم والذي يحمل طروداً وهدايا ومشتريات لم تصل في موعدها للأسف بسبب رفض الجانب الإسرائيلي إدخالها في وقتها، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.وحول مجمل المعيقات الإسرائيلية للبريد الفلسطيني، فإن البريد الفلسطيني يتعرض دائماً للتأخير في فحص البريد الصادر، وحجز الطرود البريدية لفترات طويلة وفرض الجمارك العالية عليها، واحتجازها في القدس ناهيك عن صعوبة دخول المدينةوضرورة الحصول على التصاريح اللازمة لذلك، عدا عن فتح الإرساليات الفلسطينية الواردة باسم البريد الفلسطيني وإرسالها ضمن البريد المكشوف، مما يترتب عليه آثار تتعلق بثقة المواطن بالبريد الفلسطيني.