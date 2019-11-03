الشرطة: مصرع مواطن بعد تعرضه لصعقة كهربائية في الخليل





وقالت الشرطة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن مواطناً (28 عاماً) من سكان مدينه الخليل، لقي مصرعه، جراء تعرضه لصعقة كهربائية، أثناء عمله في منطقة "عين دير بحه".





وأكد المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات: أنها والنيابة العامة تباشران التحقيق.

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن مصرعه مساء اليوم الأحد، بعد تعرضه لصعقة كهربائية في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.