بعد تحقيق استمر لـ6 ساعات.. سلطات الاحتلال تفرج عن وزير شؤون القدس

قوات الاحتلال في منزل وزير القدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، عقب تحقيق معه استمر لست ساعات.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الهدمي من منزله في مدينة القدس فجر اليوم الأحد، واقتياده إلى مقر سجن "المسكوبية" الاحتلالي حيث اخضعته لتحقيق مكثف ومتواصل.



وقال المحامي أحمد صفية: إن التحقيق مع وزير شؤون القدس الهدمي تركز على نشاطه في خدمة المواطنين الفلسطينيين في المدينة المحتلة، وإن الوزير احتج بشدة على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة من قمع وملاحقة واعتقال والتي طالته شخصيا أيضا، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتابع المحامي: أن وزير شؤون القدس أصر على أن هذه الممارسات لن تردعه عن القيام بواجبه تجاه أبناء المدينة رغم مضايقات الاحتلال.



ولفت إلى أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الهدمي بكفالة مالية ومحاولة فرض قيود بينها عدم القيام بأي نشاط سياسي في المدينة او الاتصال مع أشخاص تعتبر أن من شأن الاتصال بهم التشويش على مجريات التحقيق فضلا عن مطالبته بالحضور إلى التحقيق عند الحاجة.



ووصف صفية الاعتقال بأنه سياسي ويأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي ضد مدينة القدس وسكانها.



يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تعتقل فيها سلطات الاحتلال الوزير الهدمي عدا عن الاستدعائات منذ توليه مهام منصبه في منتصف شهر نيسان/إبريل الماضي.