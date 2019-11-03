شاهد: تنفيذ ضربة استباقية ضد بعض المتسولين بالمحافظة الوسطى

وقامت اللجنة في الأيام القليلة الماضية بالتوجه الى ما يعرف بسوق الثلاثاء بالمحافظة الوسطى ضمن فريق الحملة ضم موظفين من مديرية التنمية الاجتماعية بالوسطى والنيابة العامة والمباحث والشرطة النسائية والتي استهدفت بشكل أساسي عدداً من المتسولين الممتهنين للتسول بالمكان.وقد تم جمع عدد خمسة متسولين من الرجال والنساء، وتبين أن منهم حالات منتفعة من البرنامج النقدي في وزارة التنمية الاجتماعية، وحالة أخرى لشاب مريض نفسياً كان يعيش في اوروبا سابقا، وسيدة تتقاضى مخصص منتظم من مؤسسة خيرية وزوجها يمتلك محل لصيانة ميكانيكا السيارات، وحالتان لهما ملفات في النيابة العامة والمباحث من إدمان مخدرات وتسول متكرر.والجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية لها مندوبين من مرشدي الطفولة ومراقب السلوك يتواجدون مع الحالات التي يتم جمعها في مراكز التوقيف او النيابة العامة، ويتم التعامل مع هذه الحالات ضمن الخطة العلاجية الموضوعة لهم من دراسة حالاتهم الاجتماعية والاقتصادية والتشبيك مع جميع الشركاء من الوزارات الاخرى، ويتم توقيع هذه الحالات على إقرار وتعهد لعدم العودة إلى لتسول مرة أخرى والا سيتم معاقبتهم وفق القانون بالحبس الفعلي.وفي ذات السياق فإن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيم تولي اهتماماً بالغا لمعالجة مثل هذه القضايا وعلى رأسها مشكلة التسول ومشاكل أخرى مجتمعية لأنها تتنافى مع قيمنا ومبادئ ديننا وأخلاقنا، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.وقد صرح منسق الحملة أ. جاسم السعافين، أن الحملة ستستمر في الأيام القليلة القادمة في معظم أحياء مدينة غزة والمحافظات الأخرى، إلى أن يتم تحقيق هدفها وسيتم جمع المتسولين من مناطق أخرى حسب الخطة التي تم إقرارها بهذه الشأن.