أكاديمي من الجامعة الإسلامية يحصل على شهادة الزمالة في السلوك المسؤول للبحوث

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رام الله - دنيا الوطن

حصل الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف المناعمة- أستاذ الأحياء الدقيقة بقسم العلوم الطبية المخبرية بكلية العلوم الصحية بالجامعة الإسلامية بغزة، على شهادة الزمالة في السلوك المسئول للبحوث وأخلاقيات البحث العلمي "Fellowship in Responsible Conduct of Research " من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن.



ويحتل برنامج الزمالة مكانة ريادية رفيعة في الوطن العربي ويهدف إلى التعريف بأخلاقيات البحث العلمي وتعزيز بيئة البحث العلمي، وبناء القدرات الإقليمية لبحوث الصحة العامة والتجارب السريرية عالية الجودة التي تحددها أعلى معايير النزاهة البحثية، ويشارك فيه باحثين وأكاديميين من مختلف البلدان العربية.



ويتكون برنامج الزمالة من 16)) وحدة على مدار عام كامل، وتشرف عليه جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وبتمويل من معهد الصحة الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية.



ويشتمل برنامج الزمالة على موضوعات عدة، هي: تاريخ أخلاقيات البحث العلمي، والأخلاقيات في علم الأوبئة والصحة العامة، وتاريخ مسئولية ممارسة البحث العلمي، إلى جانب شرح مفصل عن أخلاقيات علم الوراثة الطبية والتجارب السريرية، والعلاج بالجينات واستعمال الادوية, وأخلاقيات الدراسات المتعلقة بالحيوانات، وأخلاقيات التكنولوجيا الحيوية، ودور لجان أخلاقيات البحث العلمي، والموافقة المستبصرة، وتضارب المصالح، والتحديات الأخلاقية في النشر العلمي.



ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور المناعمة حصل على العديد من الزمالات في هذا المضمار، وقد اختير مؤخراً سفيراً للجمعية الأمريكية للميكربيولوجي في فلسطين.